Лучше оставаться дома, чем возвращаться "грузом 200", - Данилов обратился к белорусам

В сети появилась информация о том, что белорусская армия по приказу Лукашенко может начать наступление на Украину вечером 11 марта. Украинские чиновники советуют белорусам не идти воевать, а остаться дома, если они не хотят погибнуть.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время пресс-марафона телеканала "Рада". Он подтвердил, что атака российских самолетов была предпринята на белорусские территории.

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По его словам, ситуация сейчас под контролем, однако для Украины это может быть опасно.

Но мы к этому так же готовы. Я предупреждаю белорусов – лучше оставаться дома, чем возвращаться назад "грузом 200", как отправляются сейчас многие российские солдаты,

– заявил Данилов.

В обед 11 марта российские самолеты вылетели из Дубровицы (Беларусь), зашли на территорию Украины и развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумени. А дальше – нанесли огневое поражение по белорусскому селу Копани. Россияне также обстреливали пункты Бухлычи и Верхний Теребеж в Беларуси.

Важно – смотрите обращение Арестовича к белорусам: