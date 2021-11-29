Лучше предотвратить преступление, чем пытаться остановить его в процессе, – Кулеба о санкциях

Дмитрий Кулеба считает, что Европа может сделать больше для сдерживания России и Беларуси в плане санкций. В частности, они должны поощрять не переступать "красные линии".

Глава МИД Украины Кулеба убежден: лучше всего было бы разработать санкционную политику, которая бы предотвращала действия России и Беларуси. Это эффективнее, чем реагировать ограничениями на пересечение "красных линий" со стороны России и Беларуси.

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Лучше предотвращать преступление, создавать условия, чтобы его не могли совершить, чем пытаться остановить его в процессе. Именно такой философией должен руководствоваться Европейский Союз в отношении России и Беларуси,

– подчеркнул Кулеба.

Кулеба о НАТО