Лучше напрямую, – Байден призвал украинских беженцев не ехать через южную границу

США, как и многие другие страны мира, принимает украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за российской агрессии. Для того чтобы попасть в Штаты, не нужно ехать на южную границу.

Такое заявление сделал глава США Джо Байден во время своего обращения по Украине, передает 24 канал.

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Байден призвал украинских беженцев не ехать на южную границу, чтобы попасть в США.

Сейчас есть четкие алгоритмы, как украинцы могут переехать из Европы в США. Для этого не нужно ехать на южную границу, поезжайте напрямую,

– подчеркнул американский лидер.

В США разработали специальную программу, призванную помочь украинским беженцам. В Вашингтоне полагают, что она сможет облегчить процедуру регистрации украинских беженцев в стране. Ранее Байден заявил, что программа будет упрощена.

"И она будет свидетельствовать о том, что США уважают свое обязательство пойти навстречу украинскому народу и что им не придется пересекать границу на юге", — сказал президент США.

Как украинцам попасть в США

Как пишет издание DW, с момента начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля более 15 тысяч украинских беженцев оказались в США.

Большинство из них попали в страну через границу с Мексикой, которая известна нелегальными маршрутами попадания в США.

С 25 апреля миграционная служба США не будет пропускать беженцев через мексиканский границу, кроме исключительных случаев.

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