Во Львове выбрали лучшего дворника: получит премию и поездку в Закарпатье
Лучшим дворником Львова стал Богдан Есип. Мужчина уже в течение 12 лет наводит порядок во дворе и прилегающей территории Дворца Потоцких.
В пятницу, 7 апреля, объявили Богдана Есипа победителем конкурса "Лучший дворник Львова – 2023", который ухаживает за газонами, цветами, территорией Дворца Потоцких. В общей сложности на этот титул претендовал 51 человек.
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Награда лучшему дворнику
Известно, что господин Есип получил в качестве приза возможность посетить один из европейских городов-партнеров Львова, а кроме того – туристический уикенд на двоих в Закарпатье и денежную премию в размере 10 тысяч гривен.
Хочу поблагодарить всех, кто подал мою кандидатуру и кто проголосовал за меня. Я горжусь и люблю свою работу. Бдю свои обязанности. Поэтому всем спасибо за оценку и спасибо за подарки. За границей я еще не был. Это будет моя первая поездка. Посмотрю как там убирают город,
– сказал мужчина.
Награждение Богдана Есипа / фото Львовской национальной галереи искусств
Вместе с тем во Львовской национальной галерее искусств имени Возницкого отметили, что дворник добросовестно выполняет свою работу, следит за чистотой территории Дворца Потоцких, работает на окружающую среду, сортирует и сдает на переработку вторсырье.
Господин Богдан ответственный, трудолюбивый, скромный, всегда готов помочь,
– говорится в сообщении.
Лучшие дворники районов
По результатам конкурса лучшими дворниками районов стали:
- Железнодорожный район – Горнович Анна Павловна (дворничка ЛКП "Сяйво");
- Лычаковский район – Феденьков Мария Степановна (дворничка ЛКП "Хозяин");
- Сыховский район – Березовский Анатолий Владимирович (дворник ОСМД "Хоткевича-46");
- Франковский район – Пашко Мария Степановна (дворничка ЛКП "Магистральное");
- Шевченковский район – Нежуховская Леся Ярославовна (дворничка ОСМД "ВЕЛИЧКОВСКОГО, 48").
Как известно, они получили премию в 10 тысяч гривен и туристическую поездку в Закарпатскую область.
Есть хорошая традиция ежегодно выбирать лучших дворников Львова. Для многих отличие становится приятной неожиданностью, ведь именно жители подают кандидатуры для отбора,
– прокомментировал мэр города Андрей Садовый.
История конкурса
Впервые лучшего дворника Львова выбирали в 2018 году. Тогда им стал Мирослав Новоставский, являющийся дворником ЛКП "Южное" Франковской районной администрации.
В этом году уже в четвертый раз в марте Львовский городской совет объявил о проведении конкурса. Голосование проходило на фейсбук-странице "Горячая линия Львова".