Во Львове выбрали лучшего дворника: получит премию и поездку в Закарпатье

Лучшим дворником Львова стал Богдан Есип. Мужчина уже в течение 12 лет наводит порядок во дворе и прилегающей территории Дворца Потоцких.

В пятницу, 7 апреля, объявили Богдана Есипа победителем конкурса "Лучший дворник Львова – 2023", который ухаживает за газонами, цветами, территорией Дворца Потоцких. В общей сложности на этот титул претендовал 51 человек.

Смотрите также Мать в реанимации: на трассе Львов – Шегини под колесами авто погиб 4-летний мальчик

Награда лучшему дворнику

Известно, что господин Есип получил в качестве приза возможность посетить один из европейских городов-партнеров Львова, а кроме того – туристический уикенд на двоих в Закарпатье и денежную премию в размере 10 тысяч гривен.

Хочу поблагодарить всех, кто подал мою кандидатуру и кто проголосовал за меня. Я горжусь и люблю свою работу. Бдю свои обязанности. Поэтому всем спасибо за оценку и спасибо за подарки. За границей я еще не был. Это будет моя первая поездка. Посмотрю как там убирают город,

– сказал мужчина.

Награждение Богдана Есипа / фото Львовской национальной галереи искусств

Вместе с тем во Львовской национальной галерее искусств имени Возницкого отметили, что дворник добросовестно выполняет свою работу, следит за чистотой территории Дворца Потоцких, работает на окружающую среду, сортирует и сдает на переработку вторсырье.

Господин Богдан ответственный, трудолюбивый, скромный, всегда готов помочь,

– говорится в сообщении.

Лучшие дворники районов

По результатам конкурса лучшими дворниками районов стали:

Железнодорожный район – Горнович Анна Павловна (дворничка ЛКП "Сяйво");

Лычаковский район – Феденьков Мария Степановна (дворничка ЛКП "Хозяин");

Сыховский район – Березовский Анатолий Владимирович (дворник ОСМД "Хоткевича-46");

Франковский район – Пашко Мария Степановна (дворничка ЛКП "Магистральное");

Шевченковский район – Нежуховская Леся Ярославовна (дворничка ОСМД "ВЕЛИЧКОВСКОГО, 48").

Как известно, они получили премию в 10 тысяч гривен и туристическую поездку в Закарпатскую область.

Есть хорошая традиция ежегодно выбирать лучших дворников Львова. Для многих отличие становится приятной неожиданностью, ведь именно жители подают кандидатуры для отбора,

– прокомментировал мэр города Андрей Садовый.

История конкурса

Впервые лучшего дворника Львова выбирали в 2018 году. Тогда им стал Мирослав Новоставский, являющийся дворником ЛКП "Южное" Франковской районной администрации.

В этом году уже в четвертый раз в марте Львовский городской совет объявил о проведении конкурса. Голосование проходило на фейсбук-странице "Горячая линия Львова".