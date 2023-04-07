У п'ятницю, 7 квітня, оголосили Богдана Єсипа переможцем конкурсу "Найкращий двірник Львова – 2023", який доглядає газони, квіти, територію Палацу Потоцьких. Загалом на цей титул претендувала 51 людина.

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Нагорода найкращому двірникові

Відомо, що пан Єсип отримав як приз можливість відвідати одне з європейських міст-партнерів Львова, а, окрім того, – туристичний вікенд на двох у Закарпаття та грошову премію у розмірі 10 тисяч гривень.

Хочу подякувати всім, хто подав мою кандидатуру і хто проголосував за мене. Я горджуся і люблю свою роботу. Пильную свої обов'язки. Тому всім дякую за оцінку і дякую за подарунки. За кордоном я ще не був. Це буде моя перша поїздка. Подивлюся як там прибирають місто,

– сказав чоловік.

Нагородження Богдана Єсипа / фото Львівської національної галереї мистецтв

Разом з тим у Львівській національній галереї мистецтв імені Возницького зауважили, що двірник сумлінно виконує свою роботу, слідкує за чистотою території Палацу Потоцьких, дбає про довкілля, сортує і здає на перероблювання вторсировину.

Пан Богдан є відповідальним, працьовитим, скромним, завжди готовим допомогти,

– йдеться у повідомленні.

Кращі двірники районів

За результатами конкурсу найкращими двірниками районів стали:

Залізничний район – Горнович Ганна Павлівна (двірничка ЛКП "Сяйво");

Личаківський район – Феденьків Марія Степанівна (двірничка ЛКП "Господар");

Сихівський район – Березовський Анатолій Володимирович (двірник ОСББ "Хоткевича-46");

Франківський район – Пашко Марія Степанівна (двірничка ЛКП "Магістральне");

Шевченківський район – Нежухівська Леся Ярославівна (двірничка ОСББ "ВЕЛИЧКОВСЬКОГО, 48").

Як відомо, вони отримали премію у 10 тисяч гривень та туристичну подорож у Закарпатську область.

Маємо хорошу традицію щороку обирати найкращих двірників Львова. Для багатьох відзнака стає приємною несподіванкою, адже саме мешканці подають кандидатури для відбору,

– прокоментував мер міста Андрій Садовий.

Історія конкурсу

Вперше найкращого двірника Львова обирали у 2018 році. Тоді ним став Мирослав Новоставський, що є двірником ЛКП "Південне" Франківської районної адміністрації.

Цього року уже вчетверте у березні Львівська міська рада оголосила про проведення конкурсу. Голосування відбувалось на фейсбук-сторінці "Гаряча лінія міста Львова".