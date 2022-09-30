"Лучший фон для обращения Путина": россияне скулят из-за страха окружения в Лимане

Украинские воины оцепили захватчиков в Лимане. Вероятно, именно с него ВСУ начнут деоккупацию Луганщины. Однако у россиян уже пылает.

Пропагандистские СМИ тоже немного мониторят ситуацию на фронте, а не только слепо исповедуют путинские нарративы, а потому время от времени должны сообщать народу правду. Пока эта правда снова горькая для них – ВСУ успешно наступают на Лиман.

Убегают, что аж пять блестят: ВСУ показали "тактическую перегруппировку" оккупантов возле Лимана

Российские войска в Лимане могут быть окружены уже этой ночью,

– пишут российские пропагандисты.



Россияне жалуются, что ВСУ взяли в окружение кафиров в Лимане / Фото телеграмм-каналы

Жалоб россиян базируется на выводах их же экспертов

Российские военные телеграмм-каналы заполнены новостями о крайне тяжелой для российских войск ситуации вокруг Лимана.

Они пишут, что:

1. Украинские войска зашли в село Ставки, угрожая перерезать связь Дробышево (там еще россияне держат оборону – это село прикрывает Лиман с севера) с дорогой на Торское и Заречное.

2. Украинские войска наступают на Ямполь (восточнее Лимана), а по некоторым данным, уже туда зашли.

3. Готовятся наступать на Торское и Заречное, чтобы перерезать последний путь, связывающий Лиман с тылом русских войск.

Говорят, ВСУ это специально

Всё так и есть. Не признавать очевидное – было бы бесполезно. Но нет, русские и здесь должны придумать оправдание. Мол, все это специально, чтобы испортить речь их диктатора о присоединении оккупированных территорий.

Ну как испортить абсурдные заявления Путина – это святое, конечно, но контрнаступление украинские воины начали заранее.

ВСУ начали наступление, пытаясь взять в котел наши войска у Красного Лимана, в ночь перед днем ​​объявления о вхождении в Россию Донбасса, Херсонщины и Запорожья. Похоже, что враг пытается всеми силами одержать военную победу на фоне референдума.

– писали российские каналы.

Что происходит возле Лимана

В американском Институте по изучению войны считают, что именно с Лимана украинские защитники начнут освобождение Луганской области.

Украинские защитники действительно зашли в Ямполь, что юго-восточнее Лимана. В сети показали видео, на котором украинский военный отметил: "Ну что, котики, Ямполь наш".

В то же время, официального подтверждения об освобождении поселка от военного руководства Украины не было.

В тему – ВСУ, вероятно, взяли в окружение группировки России в Лимане: смотреть видео