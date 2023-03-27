Лучшим киевским спортсменам будут выплачивать стипендию от Виталия Кличко

Выдающиеся спортсмены, чьи достижения содействуют утверждению международного авторитета Киева как спортивной столицы европейского государства, будут получать стипендию Киевского городского головы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает сайт Киевской городской власти.

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Уже в этом году 88 спортсменов получат новую стипендию

"Каждый год планируется присуждать выдающимся спортсменам не более 100 таких стипендий. Выплачивать стипендии будут ежемесячно в размере четырех прожиточных минимумов на одно трудоспособное лицо. В этом году конкурсная комиссия, созданная Департаментом молодежи и спорта, присудила стипендию 88 спортсменам", – говорится в сообщении.

Претендентами на стипендию от Виталия Кличко могут быть спортсмены, в том числе спортсмены с инвалидностью, которые являются гражданами Украины и членами сборных команд Киева, а также в течение предыдущих двух лет:

заняли с первого по десятое места на Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх, чемпионатах мира по олимпийским видам спорта и с первого до шестого места на чемпионатах Европы по олимпийским видам спорта;

заняли с первого до третьего места на чемпионатах мира по неолимпийским видам спорта и первое место на чемпионатах Европы по неолимпийским видам спорта;

получили лицензию на право представлять страну на летних или зимних Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх согласно официальным протоколам соревнований.

Выдвигать претендентов на получение стипендии могут физкультурно-спортивные общества и ведомства, федерации по видам спорта и спортивные федерации лиц с инвалидностью Киева, сообщает сайт Киевской мэрии.