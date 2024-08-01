Угрожал полиции и работникам ТЦК пистолетом: в Луцке задержали мужчину

В Луцке 1 августа полицейские задержали мужчину. Гражданин угрожал работникам ТЦК и правоохранителям пистолетом.

Сейчас продолжаются следственные действия. На месте происшествия работают правоохранительные органы и взрывотехники.

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Что известно о задержании мужчины в Луцке

Инцидент произошел около 10:30. После угроз правоохранителям злоумышленник сбежал и скрывался в одной из квартир дома Луцка.

В результате слаженных действий сотрудников управления уголовного розыска, спецназовцев Корпуса оперативно-внезапного действия, полицейских Луцкого РУП, отдела криминального анализа, следственных и других служб злоумышленника задержали на проспекте Молодежи в Луцке. Это местный житель, ему – 39 лет,

– отметили в полиции.

Правоохранители отметили, что расследуют уголовное производство по статье Уголовного Кодекса Украины об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

В Луцке задержали мужчину, угрожавшего пистолетом полицейским и работникам ТЦК / Фото полиции Волыни

"При процессуальном руководстве прокуратуры ему будет объявлено подозрение. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы до трех лет", – отметили полицейские.

Журналисты Суспильного также рассказали, что жильцов подъезда одного из домов правоохранители попросили выйти на улицу. Пресс-секретарь Нацполиции Волыни сообщила, что в квартире, где скрывался 39-летний задержанный, продолжается обыск.

В квартире мужчины в Луцке продолжается обыск / Фото Суспильного

Она также отметила, что после того, как мужчина угрожал работникам территориального центра комплектования и полиции, правоохранители оперативно определили его местонахождение и затем задержали мужчину.