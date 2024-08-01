Наразі тривають слідчі дії. На місці події працюють правоохоронні органи та вибухотехніки.

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Що відомо про затримання чоловіка у Луцьку

Інцидент трапився близько 10:30. Після погроз правоохоронцям зловмисник втік та переховувався в одній з квартир будинку Луцька.

У результаті злагоджених дій працівників управління карного розшуку, спецпризначенців Корпусу оперативно-раптової дії, поліцейських Луцького РУП, відділу кримінального аналізу, слідчих та інших служб зловмисника затримали на проспекті Молоді у Луцьку. Це місцевий житель, йому – 39 років,

– зазначили у поліції.

Правоохоронці наголосили, що розслідують кримінальне провадження за статтею Кримінального Кодексу України про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

У Луцьку затримали чоловіка, що погрожував пістолетом поліцейським і працівникам ТЦК / Фото поліції Волині

"За процесуального керівництва прокуратури йому буде оголошена підозра. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі до трьох років", – зазначили поліцейські.

Журналісти Суспільного також розповіли, що жильців під'їзду одного з будинків правоохоронці попросили вийти на вулицю. Речниця Нацполіції Волині повідомила, що у квартирі, де переховувався 39-річний затриманий, триває обшук.

У квартирі чоловіка у Луцьку триває обшук / Фото Суспільного

Вона також наголосила, що після того, як чоловік погрожував працівникам територіального центру комплектування і поліції, правоохоронці оперативно визначили його місце перебування і відтак затримали чоловіка.