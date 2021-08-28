На место инцидента сразу прибыли медики, которые оказали пострадавшей девочке помощь. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Виной ДТП является неосторожность

Один из владельцев сервиса по аренде электросамокатов в Луцке Сергей Совик рассказал, что ДТП произошло из-за неосторожности девушки-водителя. Также мужчина рассказал, что самокат после инцидента проверили – тормоз исправен.

Тормоз исправен. Нет стопа, но это никак не влияет на процесс торможения. Даже если одновременно нажать и на газ, и на тормоз, то самокат останавливается,

– рассказал Совик.

Пострадавший ребенок получил ушиб носа и губы. Медики, осмотревшие девочку на месте инцидента, отправили ее с родителями домой. Руководство сервиса по прокату самокатов уже связалось с ними для выплаты компенсации.

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