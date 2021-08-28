На місце інциденту одразу прибули медики, які надали постраждалій дівчинці допомогу. Зараз її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Виною ДТП є необережність

Один із власників сервісу з оренди електросамокатів у Луцьку Сергій Совик розповів, що ДТП трапилася через необережність водійки. Також чоловік розповів, що самокат після інциденту перевірили – гальма справні.

Гальма справні. Немає стопа, але це ніяк не впливає на процес гальмування. Навіть якщо одночасно натиснути і на газ, і на гальма, то самокат зупиняється,

– розповів Совик.

Постраждала дитина отримала забій носа та губи. Медики, які оглянули дівчинку на місці інциденту, відправили її з батьками додому. Керівництво сервісу з прокату самокатів уже сконтактувало з ними для виплати компенсації.

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