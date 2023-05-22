Гуляла по электрическим проводам: в Луцке спасатели сняли девочку с высоты 2,5 метра

В одном из жилых районов Луцка вылезла на провода электросети. Инцидент произошел вечером 21 мая.

Детали сообщили в ГСЧС Украины на Волыни. Там отметили, что в 17:48 получили сообщение, что девушка висит на высоте более 2,5 метров.

Смотрите также Из окна многоэтажки в Киеве выпал 5-летний мальчик: за дело взялась полиция

Она держалась за провода электроснабжения и, похоже, не ожидала спасения.

Спасатели городской 25-й Государственной пожарно-спасательной части подъехали к человеку на пожарном автомобиле, смогли оперативно снять его с опасного места и передали медикам. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители,

– отметили в пресс-службе ГСЧС.

Что именно девушка делала на электрических проводах и как туда вылезла – пока неизвестно. Однако "акробатку" успешно спасли.

Как спасатели спасли девочку в Луцке: смотрите видео



Инцидент в Луцке / Фото ГСЧС

Как на это реагируют в соцсетях

Пользователи соцсетей под обнародованным в токтоке видео оставляли свои смущенные и гневные комментарии. В частности, они говорят:

"Раст ее, лелеешь, а оно потом разгуливает на проводах";

"Как много вопросов и как мало ответов";

"Мне кажется, спасатели ли в конце биться с ней начали?";

"Одни выберут из последних сил еще хоть каплю жизни, а другие так пренебрегают таким даром жить";

"Наши спасатели как обычно на высоте".

Тем временем в Киевской области двое подростков устроили себе опасные развлечения – они катались на крыше грузовых вагонов. В результате один из ребят попал в больницу. К счастью, подросток выжил. Подросток находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.