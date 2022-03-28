В Луцке до сих пор гасят нефтебазу, обстрелянную оккупантами: есть ли вредные вещества в воздухе
Источник:управления ГСЧС в Волынской области
Россияне 27 марта обстреляли нефтебазу в Луцке. Пожар там уже локализовали, но все еще гасят. Кроме того, из-за возгораний в городе проверили качество воздуха.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 28 марта по состоянию на 19:30 в Луцке продолжают тушить пожар, возникший на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в результате обстрела 27 марта.
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Пожар на нефтебазе в Луцке все еще гасят
Сегодня в 08:12 его удалось локализовать, сейчас идет ликвидация,
– отметили спасатели.
Они также обнародовали фото с места возгорания.
Возгорание на нефтебазе Луцка: Фото ГСЧС
В городе проверили качество воздуха
Из-за пожара на нефтебазе специалисты проверили качество воздуха в областном центре. Об этом рассказала заместитель директора по исследованию физических и химических факторов областного центра контроля и профилактики болезней Надежда Костырка. Замеры воздуха производили в 4 местах.
По словам Костырки, снизить последствия горения нефтепродуктов помог сильный ветер.
Объект расположен в промышленной зоне, ветер нам помог. Он не позволил лечь концентрированному дыму на жилую застройку, поэтому превышений ни в одной из точек не было. Ни окиси углерода, ни сернистого ангидрида, ни диоксида азота,
– подчеркнула она.
К слову, после введения военного положения областной центр контроля и профилактики болезней начал ежедневно мониторить качество питьевой воды в водопроводах и трижды в день проверять естественный радиационный фон на Волыни. Пока никакие превышения нормы не фиксировали.
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