В Луцке, как и в Ивано-Франковске не сработала система оповещения

Утром 11 марта оккупанты из ракет бомбили Ивано-Франковский и Луцкий аэродромы. Система оповещения в это время, к сожалению, не сработала.

Сигнал оповещения на Луцком аэродроме прозвучал лишь через 4 минуты после обстрелов. В чем причина – выяснит военная администрация и военные. Об этом сообщил мэр Луцка 11 марта.

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ВСУ не включили ее (систему оповещения – 24 канал). Почему не включили – потому что ракеты летели на сверхнизкой скорости или по каким-то другим причинам. Будут выяснять военные,

– говорит Полищук об Ивано-Франковском аэродроме.

Мэр Луцка призвал местных жителей не стоять у окна во время взрывов. Не снимать и не распространять фото и видео, ведь это – помощь врагу.

Известно, что в Луцкий аэродром попало 3 ракеты. Один человек погиб, количество пострадавших пока неизвестно.

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