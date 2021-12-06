В Луцке мать увидела видео, как ее сын разрисовывает остановку, и сдала его страже

В сеть попало видео, на котором подросток разрисовывает остановку. Ролик увидела также женщина, узнавшая правонарушителя – им оказался ее сын.

Парень по имени Владислав К. учится в колледже. На видео он разрисовывал "умную остановку" в Луцке.

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Ранее туда установили камеру видеонаблюдения в рамках проекта "Безопасный город Луцк".

Мама "сдала" парня

Благодаря неравнодушным гражданам личность юного правонарушителя удалось установить быстро. Сразу через несколько часов после содеянного Владислав явился в Департамент муниципальной стражи с матерью.

Молодой человек признался в совершении акта вандализма. Кроме того, он обязался очистить "умные остановки" от надписей.

В Луцке подросток разрисовывал скамейку и попал на видео: смотрите видео

Полный текст публикации:

"Узнали и установили нарушителя! Благодаря небезразличным жителям нашего города удалось оперативно установить личность человека, который совершил акт вандализма, а именно: разрисовал скамейку "умной остановки".

По словам неравнодушных, Владислав К. (так зовут парня) учится в колледже. Уже через несколько часов после опубликованного видео Владислав явился в Департамент муниципальной стражи с матерью.

Осознав свой поступок, парень обязался очистить "умные остановки" от надписей. Напомним, что личность удалось зафиксировать благодаря камерам видеонаблюдения в рамках проекта "Безопасный город Луцк" и диспетчерам ЦБМ на базе департамента".