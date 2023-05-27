В Луцке женщина упала в люк, пока сражалась с коммунальщиками: эпическое видео

Из-за отсутствия горячей воды в Луцке возник конфликт между супружеской парой и работниками коммунальной службы. Мужчина с женщиной напали на ремонтную бригаду.

Местные СМИ рассказали об инциденте, произошедшем в Луцке на улице Захарова.

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В Луцке произошло эпическое противостояние между коммунальщиками и супружеской парой

Пока во многих районах Луцка отсутствует горячая вода, потому что в городе меняют теплосети. Мастер ремонтной бригады рассказал об инциденте, произошедшем на улице Захарова. Пока коммунальщики проводили работы, сначала к ним подошла нецензурно высказывавшаяся женщина и просила, чтобы быстрее проводили ремонт и включали горячую воду. Вскоре к ней присоединился ее муж.

Коммунальщики сказали ему, чтобы он ушел и не мешал им работать. Тогда мужчина куда-то ушел и вернулся в черной одежде и с маской на лице. В одной руке у него был привязан молоток, а в другой руке был нож. Работники вызвали полицию и мужчина просто скрылся.

Впоследствии бригада пошла на обед, а по возвращении мужчина с женщиной уже ждали их с дубинкой. Тогда, по словам ремонтного мастера, мужчина кирпичом разбил голову работнику. Нападавшего заломили и уложили на землю. Тогда "включилась" женщина – она начала бросаться заграждением, бросила его в работника, а когда отходила назад, упала в открытый люк.

В Луцке пара напала на коммунальщиков: смотрите видео

Правоохранители открыли уголовное дело

Представитель ГУНП в Волынской области Ольга Бузулук рассказала, что пара имела признаки алкогольного опьянения. Дело уже внесено в единый реестр досудебных расследований. Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное легкое телесное повреждение.