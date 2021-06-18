С прошлой недели состояние здоровья ребенка постоянно ухудшалось. Об этом рассказал заместитель директора Волынского областного Детского территориального медицинского объединения.

Важно Врезался в бетонную плиту: на Волыни в ДТП трагически погиб 18-летний юноша

Мальчик находился в коме. 18 июня он скончался в больнице.

Детали жуткого ДТП

Трагедия случилась 6 июня на улице Ковельской. 29-летний водитель наехал на мужчину с детьми в возрасте 9 и 5 лет, которые двигались по пешеходному переходу. Дети получили серьезные травмы.

Сначала 5-летнего мальчика перевели в нейрохирургию, а на прошлой неделе выписали из больницы.

Что грозит водителю

8 июня суд избрал водителю меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. В то же время прокуратура настаивала на содержании под стражей.

В Виннице пьяная водитель сбила 13-летнего мальчика

24 мая пьяная 43-летняя водитель выехала на тротуар, столкнулась с забором и сбила 13-летнего Андрюшу Тарасюка. Мальчик накололся головой на арматуру, его в тяжелом состоянии отвезли в больницу. К счастью, ребенка уже выписали из больницы.

Экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови виновницы ДТП превышал норму в 16 раз. По словам очевидцев, когда женщина вышла из автомобиля, то вела себя неадекватно. Она упала в лужу, а потом легла на задние сиденья машины.