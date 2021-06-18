З минулого тижня стан здоров'я дитини постійно погіршувався. Про це розповів заступник директора Волинського обласного дитячого територіального медичне об'єднання

Важливо Врізався у бетонну плиту: на Волині в ДТП трагічно загинув 18-річний юнак

Хлопчик перебував у комі. 18 червня він помер у лікарні.

Деталі моторошної ДТП

Трагедія трапилася 6 червня на вулиці Ковельській. 29-річний водій наїхав на чоловіка з дітьми віком 9 та 5 років, які рухалися пішохідним переходом. Діти отримали серйозні травми.

Спершу 5-річного хлопчика перевели в нейрохірургію, а минулого тижня виписали з лікарні.

Що загрожує водієві

8 червня суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Водночас прокуратура наполягала на триманні під вартою.

У Вінниці п'яна водійка збила 13-річного хлопчика

24 травня п'яна 43-річна водійка виїхала на тротуар, зіткнулася з парканом та збила 13-річного Андрійка Тарасюка. Хлопчик наколовся головою на арматуру, його у важкому стані відвезли у лікарню. На щастя, дитину вже виписали з лікарні.

Експертиза показала, що рівень алкоголю у крові винуватиці ДТП перевищував норму у 16 разів. За словами очевидців, коли жінка вийшла з автомобіля, то поводилася неадекватно. Вона впала у калюжу, а потім лягла на задні сидіння автівки.