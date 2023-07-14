Кричала и нападала на прохожих: в Луцке задержали женщину с ножами

Патрульная полиция Луцка задержала женщину, которая ходила по улице с ножами и нападала на прохожих. После вызова соответствующих служб ее забрали медики.

Ее удалось остановить на улице Декабристов с двумя ножами, 24 Канал.

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В патрульной полиции Волынской области отметили, что женщину сразу госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Что известно об инциденте

13 июля жители Луцка обратились к правоохранительным органам и сообщили, что на улице Декабристов разгуливает женщина в неадекватном состоянии.



Патрульная полиция Волыни, прибывшая на место действительно обнаружили там гражданку с довольно неуравновешенным поведением.

Задержание в Луцке / Фото Нацполиции Волынской области

Женщина имела порезы на руках, но ранить других она, к счастью, не успела. К моменту приезда инспекторов заявителям уже удалось забрать у нападающей ножи,

– сообщает прессслужба.

Тем временем в других регионах: