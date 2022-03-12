В Луцке прощались с военными, которые погибли во время обстрела аэродрома
12 марта 2022 , 18:15Читати новину українською
Источник:Луцкий городской совет
Вчера утром, 11 марта, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по военному аэродрому в Луцке.
Враг выпустил четыре крылатые ракеты, вероятно, из района Черного моря. В результате воздушной атаки погибли четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.
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Двое из четырех погибших во время обстрела – лучане Вадим Гринюк и Иван Кошиль.
Сегодня жители Луцка прощались со своими Героями. Панихида по погибшим в войне России против Украины состоялась в кафедральном соборе Святой Троицы.
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