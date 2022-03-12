Ворог випустив чотири крилаті ракети, ймовірно, з району Чорного моря. Внаслідок повітряної атаки загинуло четверо військовослужбовців Збройних Сил України. Ще шестеро отримали травми різного ступеня важкості.

До теми У Тернополі попрощалися із загиблим військовим Романом Стецюком

Двоє із чотирьох загиблих під час обстрілу – лучани Вадим Гринюк та Іван Кошіль.

Сьогодні жителі Луцька прощались зі своїми Героями. Панахида за загиблими у війні Росії проти України відбулась у кафедральному соборі Святої Трійці.

Мер Луцька про обстріл міста: дивитися відео