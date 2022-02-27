В Луцке – воздушная опасность

В городе Луцке – воздушная опасность. Всех просят идти в укрытие.

На Волыни снова опасно. Враг может атаковать. Следует быть осторожными.

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Тревога в Луцке

Жителей Луцка 27 февраля, в 6:00, снова предупредили о воздушной опасности. Людей призывают идти в укрытие и оставаться там до отмены тревоги.

Напомним, ранее городской глава Игорь Полищук сообщил, что в городе во время включения системы оповещения все колокольные церкви будут усиленно бить в набат. Все потому, что сирены слышно плохо.

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