Луцкий террорист, который называет себя Максим Плохой, хочет, чтобы о его захвате заложников говорили как можно больше СМИ. Также он настаивает на выполнении его требований.

Заявления Максима Плохого в разговоре с родственниками

Об этом в комментарии 24 каналу сообщил Александр Думанский. Его мама Руслана и брат находятся в захваченном автобусе. Женщина общалась с террористом и вышла на связь.

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Насколько понимаю, это общался "захватчик" Максим и требовал, чтобы как можно больше журналистов об этом говорили. И чтобы его требования, которые он закинул на сайт, исполняли!... Это просто, чтобы было больше "шумихи, – отметил молодой человек.

По словам Александра, он не знает точного количества людей в автобусе. Предполагает, что более 8, в том числе ребенок – его 15-летний родной брат.

Родственник заложника добавляет, что злоумышленник забирал телефоны у людей. В то же время никаких опознавательных знаков не имел. Но в автобусе говорил всем, что его зовут Максим Плохой.

Также еще одна заложница позвонила матери Анастасии Михальчук. Женщина была очень серьезной, правда сильно волновалась. Рассказала, что в автобусе она находится вместе с мужем.

"Нам показалось, что у ее головы держали пистолет. Она была настолько напуганной, что говорила машинально. Звонили с другого номера. Мы узнали ее по голосу. Говорила, чтобы мы срочно вызвали журналистов" – отметила Анастасия Михальчук.

По ее словам, в автобусе находятся пожилые люди, и, кажется, беременна женщина. Но эту информацию подтвердить не может.

"Мы прочитали это на форумах в Интернете... Мы пробовали звонить, но нам никто не отвечал" – отметила она.

Женщина добавила, злоумышленник стрелял по окнам. И уже более 4 часов держит заложников связанными. В то же время на соседнем доме сидят снайперы.

Заминировано еще одно здание, он сообщил. И если будут делать какие-то движения против него, то он просто дистанционно взорвет то место. Автобус также заминирован,

– подытожила Анастасия.

Кроме того, в телеграмм-каналах появилась информация от подруги одной из заложниц. Она позвонила в 9:36 и попросила связаться с любым телеканалом, поскольку она "находится в заложниках и автобус, возможно, заминирован".

Женщина, которая назвалась Ангелиной, отметила, что подруга не просила связаться с правоохранителями, поскольку те, вероятно, уже были на месте происшествия.

Новые детали о ситуации в автобусе

Александр говорит, что на месте инцидента были слышны выстрелы, предположительно из автоматического оружия.

Сначала были боковые окна закрытыми, потом и лобовое закрыли какими-то тряпками и одеждой,

– рассказал он.

По словам журналистки 24 канала, сейчас весь центр Луцка перекрыли – с двух сторон стоят грузовики. В то же время по всему периметру стоят спецназовцы, также прибыл БТР.

Людей в район захвата не пускают, есть заградительные ленты. Окна в автобусе – зашторены, а с другой стороны разбиты, однако террориста не видно. На месте инцидента пока ничего не слышно.

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Захват заложников в Луцке: коротко