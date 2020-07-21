Луцький терорист, який називає себе Максим Плохой, хоче, аби про його захоплення заручників говорили якомога більше ЗМІ. Також він наголошує на виконанні його вимог.

Заяви Максима Плохого у розмові з родичами

Про це у коментарі 24 каналу повідомив чоловік, який назвався Олександром Думанським. Спілкувалася з терористом його мама Руслана приблизно годину тому.

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Наскільки розумію, це спілкувався "захватчік" Максим і вимагав, щоб якомога більше журналістів про це говорили. І щоб його вимоги, які він закинув на сайт виконували!… Це просто, щоб було більше "шуміхі", – зауважив молодий чоловік.

За словами Олександра, він не знає точної кількості людей в автобусі. Припускає, що понад 8, зокрема дитина – його 15-річний рідний брат.

Родич заручника додає, що зловмисник забирав телефони в людей. Водночас жодних розпізнавальних знаків не мав. Але в автобусі говорив усім, що його звати Максим Плохой.

Крім того, в телеграм-каналах з’явилася інформація від подруги однієї з заручниць. Вона зателефонувала в 9:36 і попросила зв’язатися з будь-яким телеканалом, оскільки вона "перебуває у заручниках і автобус, можливо, заміновано.

Жінка, що назвалася Ангеліною, зазначила, що подруга не просила зв'язатися з правоохоронцями, оскільки ті, ймовірно, вже були на місці події.

Нові деталі про ситуацію в автобусі

Олександр каже, що на місці інциденту було чутно постріли, імовірно за автоматичної зброї.

Спочатку були бокові вікна закритими, потім і лобове закрили якимись ганчірками та одягом,

– розповів він.

За словами журналістки 24 каналу, зараз весь центр Луцька перекрито – з двох боків стоять вантажівки. Водночас по всьому периметру стоять спецпризначенці, також прибув БТР.

Людей у район захоплення не пускають, є загороджувальні стрічки. Вікна в автобусі – зашторені, а з іншого боку є розбитими, проте терориста не видно. На місці інциденту поки нічого не чути.

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Захоплення заручників у Луцьку: коротко