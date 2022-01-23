Lufthansa переносит ночные рейсы в Киев на фоне опасений о нападении России

Немецкая авиакомпания Lufthansa изменила график своих ночных рейсов в Киев. Все из-за опасений на фоне нападения России на Украину.

Об этом сообщила политик и экс-нардеп Виктория Войцицкая, рейс которой перенесли с ночи на утро.

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Она перенесла вылет рейса из Мюнхена, который должен был отправиться из немецкого аэропорта в субботу 22 января в 22:00. Время вылета сместили на 6: 00 воскресенья.

Как нам в самолете еще раз повторили, "мы не можем оставаться на ночь в Украине из-за политического напряжения". И это не паника, а констатация новых реалий,

– рассказала Войцицкая.

Интересно, что авиалиния отказалась компенсировать любые расходы именно из-за "политической нестабильности", хотя пассажиры были вынуждены ждать более 8 часов самолет.

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