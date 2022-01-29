Lufthansa вернула рейс на ночевку в Киеве, но добавила важное предостережение

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa вернул на ночную стоянку киевский рейс, сократив ее время на час. У Рейса LH 1492 Франкфурт – Киев есть ночная стоянка в аэропорту "Борисполь".

В частности, 27 января самолет авиакомпании вылетел в Киев в 22:35 вместо 17:10 и приземлился в 01.36. Назад во Франкфурт возвращался 27 января в 05:08, хотя по расписанию это должно было произойти в 06:00.

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Пассажиров не предупреждали о переносе рейса

Из-за переноса рейса последнюю неделю пассажиры ждут в аэропорту чуть ли не по 12 часов. Причиной перевозчик называет то, что экипажу якобы опасно ночевать в Киеве.

Среди тех, кто застрял в аэропорту Франкфурта 27 января был и нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, о задержке пассажиров заранее не предупреждают, а в качестве компенсации предлагают ваучер – 10 евро на еду.

Рейсы переносят уже неделю, но ты узнаешь об этом, заходя в аэропорт за два часа до вылета. И знаете, какова причина задержек и многочасовых ожиданий пассажиров? Экипажу опасно ночевать в Киеве,

– заявлял нардеп.

Что известно о переносе рейсов

Немецкая авиакомпания Lufthansa 22 января изменила график своих ночных рейсов в Киев. Все из-за опасений на фоне нападения России на Украину.

Компания отказывалась компенсировать любые расходы именно из-за "политической нестабильности", хотя пассажиры были вынуждены ждать более 8 часов самолет.

Впоследствии Lufthansa официально объясняла свою позицию относительно изменения графика полетов из Киева и в украинскую столицу. Конкретного признания того, что изменения ввели из-за вероятной агрессии России, в компании не сделали.

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"Австрийские авиалинии", которые входят в группу Lufthansa, не переносили свой вечерний рейс из Вены – его расписание остается неизменным.