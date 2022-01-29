Зокрема, 27 січня літак авіакомпанії вилетів до Києва о 22:35 замість 17:10 і приземлився о 01.36. Назад у Франкфурт повертався 27 січня о 05:08, хоча за розкладом це мало статися о 06:00.

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Пасажирів не попереджали про перенесення рейсу

Через перенесення рейсу останній тиждень пасажири чекають в аеропорту ледь не по 12 годин. Причиною перевізник називає те, що екіпажу нібито небезпечно ночувати у Києві.

Серед тих, хто застряг у аеропорту Франкфурта 27 січня був і нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, про затримку пасажирів заздалегідь не попереджають, а як компенсацію пропонують ваучер – 10 євро на їжу.

Рейси переносять вже тиждень, але ти дізнаєшся про це, заходячи в аеропорт за дві години до вильоту. І знаєте, яка причина затримок і багатогодинних чекань пасажирів? Екіпажу небезпечно ночувати у Києві,

– заявляв нардеп.

Зверніть увагу! "Австрійські авіалінії", які входять до групи Lufthansa, не переносили свій вечірній рейс з Відня – його розклад лишається незмінним.

Що відомо про перенесення рейсів

Німецька авіакомпанія Lufthansa 22 січня змінила графік своїх нічних рейсів до Києва. Все через побоювання на тлі нападу Росії на Україну.

Компанія відмовлялась компенсувати будь-які витрати саме через "політичну нестабільність", хоча пасажири були вимушені чекати більше ніж 8 годин на літак.

Згодом Lufthansa офіційно пояснювала свою позицію щодо зміни графіку польотів з Києва та до української столиці. Конкретного визнання того, що зміни запровадили через ймовірну агресію Росії, у компанії не зробили.

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