Луганщина держит оборону и горько оплакивает погибших – Гайдай

Луганщина держит оборону, горько оплакивает погибшее население, но каждое утро находит силы бить врага, заставляя отступать.

Глава Луганской ОВ отметил, что ситуация в регионе крайне сложная. Бои не заканчиваются ни на минуту, многие жертвы, отсутствуют коммуникации.

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Дай Бог нам всем сил! Обесточено 27 населенных пунктов полностью, 11 частично, в целом это 115 461 потребитель. Нет газа, воды, отопления. Но есть силы и вера в Победу!

– заявил Гайдай.

По его словам, каждый день Луганщина выходит на митинги против российской оккупации, никто не хочет быть ни в нафантазированной ЛНР, ни в России, под руководством сумасшедшего (ред. Владимира Путина).