Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. В частности, на Лимано-Купянском направлении враг разместил 100 тысяч личного состава, две тысячи единиц бронетехники, а также около полтысячи артиллерийских систем.

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Во-первых, пытаются выполнить путинскую задачу захватить Донецкую и Луганскую области в пределах административных границ. Во-вторых, цель противника – растянуть наши силы по всей линии фронта, протяженность которой 1500 километров,

– подчеркнул военный.

Он сообщил, что российской армии за неделю удалось продвинуться на этих направлениях на несколько километров, однако ВСУ получили подкрепление и остановили продвижение оккупантов на Востоке.

ВСУ берегут резервы

В западных экспертных кругах говорится, что, несмотря на два месяца фактического ведения боевых действий, пока Силы обороны на юге сохраняют свои стратегические резервы на 70%, тогда как противник – всего на 40%.

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"Как известно, резервы не вводились и не происходило ударов на каком-то участке, где нужно было бы пробить оборону противника, а затем привлекать резервы хотя бы оперативного уровня", – отметил Игорь Романенко.

Военный эксперт подчеркнул, что всё впереди и позиции для прорыва обороны врага готовятся. Вероятно, ВСУ ждет от союзников необходимую технику и вооружение, доставить которую они обязались летом.

Оперативная ситуация на Востоке