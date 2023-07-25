Об этом 24 Каналу рассказал эксглава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что группировка, которую россияне в течение месяцев накапливали в Луганской области – около 1000 танков, сотни тысяч личного состава, огромное количество БК – брошена врагом на эти два направления.
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Украинские бойцы, защищающие Украину на этих участках фронта, подтверждают, что враг сосредоточил в Луганской области мощные силы.
"Ребята рассказывают, что наступления таких сил и личного состава, которые россияне бросили против наших защитников, они не видели за полтора года ни разу", – подчеркнул Гайдай.
Цели оккупантов
За последние несколько дней россияне продвинулись в районе Кармазиновки. И их целью может быть дальнейшее продвижение в населенный пункт Боровая и вытеснение украинских сил за Оскольское водохранилище.
Эксглава Луганской ОВА считает, что оккупанты этим хотят добиться следующего:
- выйти на административные границы Луганской области;
- расколоть украинскую группировку пополам;
- перетянуть на себя наши войска, которые сейчас находятся в Запорожском и Бахмутском направлениях. Таким образом они снизят нагрузку на свои подразделения на тех участках фронта, и это позволит им там выровнять ситуацию.
Военные – не очень профессиональные
Кроме того, напряженная ситуация вблизи Кременной. На этом направлении также большое скопление вражеских войск, но украинские силы держат оборону.
Оккупанты же в свою очередь воюют преимущественно количеством, а не качеством. Хотя и нельзя сказать, что они неумелые воины, ведь у них есть толковые офицеры, у которых есть боевой опыт. Однако основная масса военных не слишком профессиональна. Это – недавно мобилизованные и зеки из "Шторм Z",
– подчеркнул Гайдай.
Поэтому оккупанты берут преимуществом в артиллерии, тяжелой технике и большим количеством личного состава.
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Фронт стабилизируется
Кроме того, россияне стремятся дойти до Лимана и Купянска. Однако на этом направлении сосредоточено достаточно украинских сил, а украинское командование видит все угрозы, которые могут возникнуть в последующие дни и недели.
"Реакция нашего командования на активизацию россиян была мгновенной. В течение недели ситуацию на фронте смогут стабилизировать, и ни до Купянска, ни до Лимана враг не сможет дойти", – уверен Сергей Гайдай.
Ситуация на фронте: коротко
- Украинские силы имеют определенный успех в Бахмутском направлении. Благодаря нашим наступательно-штурмовым операциям оккупанты были вынуждены отступить в районе Андреевки.
- Также по сообщению Генштаба, Силы обороны получили преимуществ в направлении Старомайорского на южном фронте. Сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.
- Ранее отмечалось, что украинские защитники проводят наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.