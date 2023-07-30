Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриймо небо України" Ігор Романенко. Зокрема, на Лимано-Куп'янському напрямку ворог розмістив 100 тисяч особового складу, дві тисячі одиниць бронетехніки, а також близько пів тисячі артилерійських систем.
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По-перше, намагаються виконати путінське завдання захопити Донецьку та Луганську області до меж адміністративних кордонів. По-друге, мета противника – розтягнути наші сили по всій лінії фронту, протяжність якої 1500 кілометрів,
– наголосив військовий.
Він повідомив, що російській армії за тиждень вдалось просунутись на цих напрямках на декілька кілометрів, однак наразі ЗСУ отримали підкріплення і зупинили просування окупантів на Сході.
ЗСУ зберігають резерви
У західних експертних колах мовиться, що, не зважаючи на два місяці фактичного ведення бойових дій, поки що Сили оборони на півдні зберігають свої стратегічні резерви на 70%, тоді як противник – лише на 40%.
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"Як відомо, резерви не вводились і не відбувалось ударів на якійсь ділянці, де потрібно було б пробити оборону противника, а потім залучати резерви хоча б оперативного рівня", – зазначив Ігор Романенко.
Військовий експерт наголосив, що усе попереду і позиції для прориву оборони ворога готуються. Ймовірно, ЗСУ чекає від союзників необхідну техніку та озброєння, доставити яку вони зобов’язались улітку.
Оперативна ситуація на Сході
- На півночі Луганської області Росія скупчила багатотисячне угруповання. Основну частину сил на цьому напрямку становить 1 танкова армія, у якій служать діти генералів і цивільних міністрів.
- Нарощування особового складу та техніки росіянами не стало сюрпризом для ЗСУ. Захисники міцно тримають оборону і навіть завдають втрат противнику. Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ грамотно будують свою оборону і не дають ворогу перехопити ініціативу.
- Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай відзначив, що угруповання, яке росіяни протягом місяців накопичували на Луганщині кинуто ворогом на два напрямки: Сватівсько-Куп'янський та Кремінсько-Лиманський.