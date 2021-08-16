На Луганщине автомобиль ГСЧС попал в аварию: есть пострадавшие

В городе Северодонецк на улице Новикова 15 августа произошло ДТП с участием пожарного автомобиля, который ехал на вызов. К сожалению, не обошлось без травмированных.

Информацию сообщила руководитель отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай. Сейчас устанавливают свидетелей и предполагаемого виновника аварии.

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Кто пострадал

К сожалению, травмы получили 42-летний водитель-спасатель и 35-летняя пассажирка-фельдшер. Им оказали соответствующую медицинскую помощь.



В ДТП пострадали 2 человека / Фото Татьяны Погукай



Авария произошла в Луганской области / Фото Татьяны Погукай

Обстоятельства ДТП

Другой автомобиль, который пока еще не установили, совершил внезапный маневр – повернул. Это могло стать причиной аварии. В этот момент водитель ГСЧС совершил экстренное торможение, выехал с дороги и перевернулся.

Полицейские обратились к гражданам, которые были свидетелями происшествия. Им необходима помощь в установке автомобиля, который мог стать причиной ДТП.

Текст публикации Татьяны Погукай:

В городе Северодонецк полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием автомобиля ГСЧС.

В результате ДТП травмировались водитель-спасатель и пассажирка-фельдшер ГСЧС. Полицейские устанавливают свидетелей и предполагаемого виновника ДТП.

Вчера, в 15:35 в полицию города Северодонецк поступило сообщение о перевороте спецавтомобиля по улице Новикова, есть пострадавшие.

На месте происшествия следователи установили, что автомобиль ГСЧС "МАЗ", под управлением 42-летнего водителя, двигался на вызов по улице Новикова в направлении улица Курчатова. Вблизи дома 13 по улице Новикова, неустановленный в настоящее время автомобиль светлого цвета, двигавшийся в попутном направлении, совершил маневр – поворот, из-за чего водитель специального автомобиля совершил экстренное торможение, выехал с дорожного полотна и перевернулся.

В результате ДТП водитель госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы, 35-летней фельдшеру-спасателю оказана медицинская помощь.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Полицейские обращаются к гражданам: если вы стали свидетелями происшествия и можете помочь в установленные транспортного средства, который, возможно, стал причиной ДТП, обратитесь в Северодонецкое Районное управление полиции по адресу: город Северодонецк, улица Партизанская, 16, телефоны (06452) 4-41-30; 095-234-57-37 или 102.