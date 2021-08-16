Інформацію повідомила керівниця відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай. Наразі встановлюють свідків та ймовірного винуватця аварії.

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Хто постраждав

На жаль, травми отримали 42-річний водій-рятувальник та 35-річна пасажирка-фельдшер. Їм надали відповідну медичну допомогу.



У ДТП постраждали 2 людини / Фото Тетяни Погукай



Аварія трапилась на Луганщині / Фото Тетяни Погукай

Обставини ДТП

Інший автомобіль, який наразі ще не встановили, зробив раптовий маневр – повернув. Це могло стати причиною аварії. У цей момент водій ДСНС здійснив екстрене гальмування, виїхав з дороги та перекинувся.

Важливо! Поліцейські звернулися до громадян, які були свідками події. Їм необхідна допомога у встановлені автомобіля, який міг став причиною ДТП.

Текст публікації Тетяни Погукай:

В місті Сєвєродонецьк поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі автомобіля ДСНС.

Внаслідок автопригоди травмувалися водій-рятувальник та пасажирка-фельдшер ДСНС. Поліцейські встановлюють свідків та ймовірного винуватця ДТП.

Вчора, о 15:35 до поліції міста Сєвєродонецьк надійшло повідомлення про перекидання спецавтомобіля по вулиці Новікова, є постраждалі.

На місці події слідчі встановили, що автомобіль ДСНС "МАЗ", під керуванням 42-річного водія, рухався на виклик вулицею Новікова у напрямку вулиця Курчатова. Поблизу будинку 13 по вулиці Новікова, невстановлений на даний час автомобіль світлого кольору, що рухався у попутному напрямку, зробив маневр – поворот, через що водій спеціального автомобілю здійснив екстрене гальмування, виїхав з дорожнього полотна та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій госпіталізований до травматологічного відділення місцевої лікарні, 35-річній фельдшеру-рятувальнику надано медичну допомогу.

Даний факт внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви стали свідками події та можете допомогти у встановлені транспортного засобу, який, можливо, став причиною ДТП, зверніться до Сєвєродонецького Районного управління поліції за адресою: місто Сєвєродонецьк, вулиця Партизанська, 16, телефони (06452) 4-41-30; 095-234-57-37 або 102.