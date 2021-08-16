Попередньо з'ясувалося, що водій спецтранспорту не вдало виконав об'їзд перешкоди. На дорозі, якою рухалися рятувальники, проводили ремонт.
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ДТП з пожежною машиною
Аварія сталася 16 серпня близько 9:00. Рятувальники їхали на спецавто у село Пшеничники Калуського району. Там сталася пожежа: спалахнув легковик. У селищі Вигода Калуського району пожежний автомобіль перекинувся. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та експерт-криміналіст.
Спецавто пожежників після ДТП
Попередньо правоохоронці встановили, що водій не обрав безпечну швидкість і при об'їзді ремонтних робіт на дорозі, виїхав на зустрічну смугу. Відтак він не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом.
На ділянці проводили ремонтні роботи
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 6 осіб особового складу 10 державної пожежно-рятувальної частини міста Долини. Постраждалих швидка забрала у лікарню. Наразі інформації про їхніх стан немає.
Відомості про ДТП внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Подібна ДТП із поліцейськими
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