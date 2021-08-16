Предварительно выяснилось, что водитель спецтранспорта неудачно выполнил объезд препятствия. На дороге, по которой двигались спасатели, проводили ремонт.

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ДТП с пожарной машиной

Авария произошла 16 августа около 9:00. Спасатели ехали на спецавто в село Пшеничники Калушского района. Там произошел пожар: вспыхнула легковушка. В поселке Выгода Калушского района пожарный автомобиль перевернулся. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист.



Спецавто пожарных после ДТП

Предварительно правоохранители установили, что водитель не выбрал безопасную скорость и при объезде ремонтных работ на дороге, выехал на встречную полосу. Поэтому он не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.



На участке проводили ремонтные работы

В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались 6 человек личного состава 10 Государственной пожарно-спасательной части города Долины. Пострадавших скорая забрала в больницу. Сейчас информации об их состоянии нет.

Сведения о ДТП внесут в Единый реестр досудебных расследований.