Предварительно выяснилось, что водитель спецтранспорта неудачно выполнил объезд препятствия. На дороге, по которой двигались спасатели, проводили ремонт.
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ДТП с пожарной машиной
Авария произошла 16 августа около 9:00. Спасатели ехали на спецавто в село Пшеничники Калушского района. Там произошел пожар: вспыхнула легковушка. В поселке Выгода Калушского района пожарный автомобиль перевернулся. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист.
Спецавто пожарных после ДТП
Предварительно правоохранители установили, что водитель не выбрал безопасную скорость и при объезде ремонтных работ на дороге, выехал на встречную полосу. Поэтому он не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.
На участке проводили ремонтные работы
В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались 6 человек личного состава 10 Государственной пожарно-спасательной части города Долины. Пострадавших скорая забрала в больницу. Сейчас информации об их состоянии нет.
Сведения о ДТП внесут в Единый реестр досудебных расследований.
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