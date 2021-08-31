На Луганщине химическое предприятие сливало опасные отходы в Северский Донец
Источник:СБУ
На Луганщине должностные лица одного из крупных химических предприятий длительное время загрязняли самую большую реку восточной Украины. Они сливали тонны опасных отходов в Северский Донец.
К счастью, на инцидент быстро отреагировали сотрудники Службы безопасности Украины. Они разоблачили должностных лиц в значительных нарушениях экологического законодательства.
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Как происходило загрязнение реки
Производство экономило на ремонте и модернизации очистных сооружений и сливало тонны опасных отходов в Северский Донец. А чтобы не платить экологический налог в полном объеме, должностные лица занижали объемы вредных выбросов.
По заключению проведенной экспертизы, уровень содержания железа в воде превышает допустимый уровень в 15 раз, азота аммонийного – в 5 раз. Задокументировано и значительное превышение нефтепродуктов, магния, сульфатов, фосфатов и др.
По данным следствия, только за полгода химическое производство нанесло окружающей среде ущерб на сумму свыше 270 тысяч гривен,
– говорится в сообщении СБУ.
Какое наказание светит нарушителям закона
Сейчас одному из руководителей сообщили о подозрении по статье 242 о нарушении правил охраны вод. Если вину мужчины докажут в суде, ему может грозить:
- штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1 700 – 3 400 гривен)
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет;
- ограничение свободы на тот же срок.