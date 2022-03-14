На Луганщине людей вывозили под обстрелами: оккупанты нарушили договоренности о прекращении огня

Российские оккупационные войска и в дальнейшем препятствуют эвакуации гражданских из зоны боевых действий. Только 14-го марта враг осуществлял провокации на Луганщине и в Броварском районе.

Орда осуществляла наступление в Броварском районе

О провокации российских оккупантов рассказала во время брифинга министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук

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Она сообщила, что оккупанты нарушили договоренности о прекращении огня в Броварском районе.

Из-за действий врага колонны автобусов для эвакуации не смогли приехать в села Богдановка и новая Богдановка, село Бобрик. Российские оккупанты осуществляли наступление.

Провокации на Луганщине

Также Ирина Верещук рассказала о ситуации на Луганщине. Там, по ее словам, во время эвакуации несмотря на прекращение огня провоцировались боевые столкновения в Попасной и Рубежном.

Министр заявила, что людей вывезли из-под обстрелов.

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