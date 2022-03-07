На Луганщине люди по 3–4 суток сидят без света, воды и тепла, – Гайдай

Глава Луганской области Сергей Гайдай отметил, что в результате боевых действий в регионе люди по несколько суток вынуждены сидеть без света, воды и тепла.

Об этом он рассказал в эфире канала Рада. Также глава Луганской области подчеркнул, что постоянно идут обстрелы.

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Гуманитарной катастрофы нет, но есть проблемы

Прежде всего Сергей Гайдай подчеркнул, что почти ежедневно удается отправлять эвакуационными поездами по 2 тысячи человек. С оккупантами, по его мнению, договариваться о гуманитарных коридорах вообще нет смысла. Он увидел, как они соблюдают договоренности, на примере Мариуполя.

Также глава ОВА добавил, что уже начали получать гуманитарные грузы с западной Украины. Их будут распределять между населенными пунктами.

Конечно, есть проблемы. Некоторые люди просто сидят по 3–4 суток без света, воды, но нет туда доступа просто,

– добавил он.

Кроме того, Сергей Гайдай поблагодарил каждого ремонтника, который героически выходит на работу и пытается наладить инфраструктуру после вражеских обстрелов.

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