На Луганщине весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Оккупанты, хотя и несут значительные потери, продолжают бросать в бой сторонников "русского мира". Так, на Луганщине передний край усеян вражескими трупами и подбитой техникой захватчиков.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, украинские защитники и защитницы продолжают устойчиво удерживать определенные позиции.
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Кроме того, они уничтожают живую силу, а также технику оккупанта. Враг, хоть и несет значительные потери, это не мешает ему бросать в бой все больше сторонников "русского мира".
В частности, на Луганщине весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков,
– говорится в сообщении.
Также в Генштабе отмечают, что раненых оккупантов быстро "латают", а также отправляют снова на линию боевого соприкосновения. Там они становятся настоящим "пушечным мясом".
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