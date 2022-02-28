На Луганщине воздушная тревога

28 февраля 2022 , 08:23
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Воздушную тревогу объявили на Луганщине. Людей призывают немедленно прятаться в укрытие.

На Луганщине включили сирены около 8: 08 28 февраля.

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Что делать во время сирен

  • Вам немедленно нужно идти в укрытие. Вместе с тем следует быстро выключить газ и свет.
  • Помогите спрятаться людям с инвалидностью и пожилого возраста. Говорится не только о родных, но и о соседях.
  • Прихватите "тревожный рюкзак" со всеми медикаментами, продуктами, одеждой.
  • Выходить из укрытия можно лишь после соответствующего сообщения о безопасности.

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Автор: Юлія Гілей