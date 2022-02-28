На Луганщине воздушная тревога
28 февраля 2022 , 08:23Читати новину українською
Воздушную тревогу объявили на Луганщине. Людей призывают немедленно прятаться в укрытие.
На Луганщине включили сирены около 8: 08 28 февраля.
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Что делать во время сирен
- Вам немедленно нужно идти в укрытие. Вместе с тем следует быстро выключить газ и свет.
- Помогите спрятаться людям с инвалидностью и пожилого возраста. Говорится не только о родных, но и о соседях.
- Прихватите "тревожный рюкзак" со всеми медикаментами, продуктами, одеждой.
- Выходить из укрытия можно лишь после соответствующего сообщения о безопасности.
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