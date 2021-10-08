На Луганщине впервые пройдет парад ко Дню защитников и защитниц

В Луганской области 14 октября впервые проведут военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины. Этот праздник совпадает также с 30-летием Вооруженных сил Украины.

Как заявили в Луганской областной государственной администрации, репетиция парада состоится 9 октября в городе Северодонецк.

Важно Эмоциями войны: 24 канал запустил проект "Цена мирного неба"

Поэтому в субботу, 9 октября, движение по проспекту Гвардейский будет ограничено с 07:00 до 12:00.

Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам,

– добавили в ОГА.

Всего в области запланировали проведение более 90 мероприятий с участием более 12 тысяч человек.

Северодонецк стал административным центром Луганской области в связи с тем, что Россия оккупировала юг региона вместе с Луганском.

Заметим, что Владимир Зеленский подписал закон, который переименовывает День защитника – праздник, который ежегодно отмечается 14 октября. Теперь он будет называться Днем защитников и защитниц Украины.

В Зеленского отметили, что документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите Украины и чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.