Як заявили у Луганській обласній державній адміністрації, репетиція параду відбудуться 9 жовтня у місті Сєвєродонецьк.

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Через це у суботу, 9 жовтня, рух по проспекту Гвардійський буде обмежений з 07:00 до 12:00.

Просимо поставитись із розумінням до тимчасових незручностей,

– додали в ОДА.

Загалом в області запланували проведення понад 90 заходів за участю понад 12 тисяч осіб.

Зверніть увагу! Сєвєродонецьк став адміністративним центром Луганської області у зв'язку з тим, що Росія окупувала південь регіону разом з Луганськом.

Зауважимо, що Володимир Зеленський підписав закон, який перейменовує День захисника – свято, яке щорічно відзначається 14 жовтня. Тепер воно називатиметься Днем захисників і захисниць України.

У Зеленського наголосили, що документ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті України та належному вшануванню воїнів обох статей. Адже багато жінок нарівні з чоловіками беруть участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.