Упала с высоты: на Луганщине в заброшенном здании погибла 13-летняя девочка

В Лисичанске 13-летняя девочка погибла в заброшенном здании. Она пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.

Девочка вместе с 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании. Трагедия произошла на улице Глинки.

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Как погибла девочка

Несовершеннолетняя поднялась на 2 – 3 этаж и пыталась пройти по разрушенной стене. Не удержавшись, ребенок упал. От полученных травм девочка умерла на месте.

Полиция начала дело по несчастному случаю. Сейчас продолжаются следственные действия.

Что известно о похожих трагедиях

В Ровно 13 декабря 15-летняя школьница упала с недостроенного общежития. Она залезла туда с подругой делать селфи. К сожалению, девушка не выжила.

31 марта в Деснянском районе Киева молодая девушка упала с высоты 10 этажа. Врачи отметили, что она умерла мгновенно.

В Кропивницком вечером 21 февраля в результате падения с высоты в одном из районов города погибла школьница. Сообщали, что, вероятно, это было самоубийство.

В полиции обратились к родителям, призвав их поговорить со своими детьми об опасности, которая может настигнуть их в недостроях, разрушенных сооружениях и промзонах.