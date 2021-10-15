На Луганщине Зеленскому показали пилотный проект "Новое село"

Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Луганскую область. Президент ознакомился с реализацией пилотного проекта "Новое село" в Шульгинке.

Его начали создавать в июне 2021 года, а запустили уже осенью. Цель инициативы – сделать государственные услуги доступными для жителей каждой общины.

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Зеленский ознакомился с пилотным проектом "Новое село"

В рамках проекта "Новое село" в Шульгинской территориальной общине размещено:

Центр предоставления административных услуг;

отделение "Новой почты";

аптечный пункт;

отделение полиции;

магазин продовольственных товаров;

сквер;

детские площадки.

Все объекты в населенном пункте созданы по принципам безбарьерности и доступности для всех категорий населения.

Также в Шульгинке обустроили первый в Украине Центр культурных услуг для общины, на замену старому сельскому клубу. Сейчас там работают новейшая библиотека, зоны для тренингов и семинаров, зона с IT- и робототехникой, внутренний и внешний кинотеатры.



Реализация проекта "Новое село" в Шульгинке / Фото пресс-службы Офиса Президента

Глава государства вспомнил, как в 2020 году проехался по Украине и увидел, в каком состоянии находятся села и поселки, и чего именно там нет.

Проще сказать, что там есть – и это можно посчитать на пальцах. Но для жизни, для реализации своих стремлений и для того, чтобы проводить правильно время и чувствовать себя в селе так же как и в столице или любом городе нашего государства, – нет ничего,

– отметил Зеленский.

И добавил, что пилотный проект в Шульгинке является началом реализации реформы украинского села.

По его словам, "Новое село" позволит местным жителям получать около 100 различных услуг. В частности оформлять паспорта и получать пенсии, что должно сделать их жизнь комфортнее и счастливее.

Сколько еще таких проектов планируют реализовать

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что реализация таких проектов запланирована в:

11 сельских общинах Луганской области;

21 общине Донецкой области;

38 общинах Херсонской области.

То есть речь идет о населенных пунктах, которые расположены вдоль линии соприкосновения на Донбассе и на админгранице с временно оккупированным Крымом.

В будущем власть планирует создать около 1 060 таких центров во всех сельских и поселковых общинах Украины.