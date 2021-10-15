Його почали створювати в червні 2021 року, а запустили вже восени. Мета ініціативи – зробити державні послуги доступними для мешканців кожної громади.

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Зеленський ознайомився з пілотним проєктом "Нове село"

В рамках проєкту "Нове село" в Шульгинській територіальній громаді розміщено:

Центр надання адміністративних послуг;

відділення "Нової пошти";

аптечний пункт;

відділення поліції;

магазин продовольчих товарів;

сквер;

дитячі майданчики.

Всі об’єкти в населеному пункті створені за принципами безбар'єрності та доступності для всіх категорій населення.

Також у Шульгинці облаштували перший в Україні Центр культурних послуг для громади, на заміну старому сільському клубу. Наразі там працюють новітня бібліотека, зони для тренінгів та семінарів, зона з IT- та робототехнікою, внутрішній і зовнішній кінотеатри.



Реалізація проєкту "Нове село" в Шульгинці / Фото пресслужби Офісу Президента

Глава держави пригадав, як у 2020 році проїхався Україною і побачив, в якому стані перебувають села й селища, і чого саме там немає.

Простіше сказати, що там є – і це можна порахувати на пальцях. Але для життя, для реалізації своїх прагнень і для того, щоб проводити правильно час і відчувати себе в селі так само як і в столиці чи будь-якому місті нашої держави, – немає нічого,

– відзначив Зеленський.

І додав, що пілотний проєкт у Шульгинці є початком реалізації реформи українського села.

За його словами, "Нове село" дасть місцевим жителям змогу отримувати близько 100 різноманітних послуг. Зокрема оформлювати паспорти та отримувати пенсії, що має зробити їхнє життя комфортнішим і щасливішим.

Скільки ще таких проєктів планують реалізувати

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що реалізація таких проєктів запланована в:

11 сільських громадах Луганської області;

21 громаді Донецької області;

38 громадах Херсонської області.

Тобто мовиться про населені пункти, які розташовані вздовж лінії дотику на Донбасі та на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

У майбутньому влада планує створити близько 1 060 таких центрів у всіх сільських і селищних громадах України.