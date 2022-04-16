Луганщину обстреливают днем и ночью: разрушение области достигло ужасных масштабов
Источник:Сергей Гайдай
Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что оставаться в городах области сейчас крайне опасно. Ведь обстрелы усиливают, а российские оккупанты целенаправленно наносят удары по жилому массиву.
По словам главы ОВА, Рубежное, Попасную и Гирскую общины оккупанты разрушили до неузнаваемости. Ситуация там наиболее критична, а доступ – усложнен.
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Обстреливают днем и ночью
Северодонецк, по словам Гайдая, разрушен на 70%, но в городе остается около 20 тысяч горожан. К слову, до вторжения в Россию там проживало 130 тысяч.
Кременная и Лисичанск сейчас в «горячей» фазе, обстрелы продолжаются и днем, и ночью. Разрушение области ужасающих масштабов. А помогать оставшимся становится крайне тяжело. Погибают волонтеры,
– рассказал Гайдай.
Глава Луганской ОВО призывает людей к эвакуации. Он сказал, что более 70 тысяч жителей Луганщины до сих пор не выехали в безопасные города.
Однако многие успели покинуть область, ведь до начала войны там проживало около 330 тысяч человек.
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