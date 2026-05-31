Луганщина под контролем дронов Третьего армейского корпуса

Бойцы батальона БпЛА 3 ОШБр нанесли удары по логистике россиян на временно оккупированной Луганщине. Украинские защитники также уничтожили бронетехнику и склады боеприпасов врага.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

Как украинские военные уничтожали россиян на ВОТ Луганщины?

В ходе операции бойцы батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады нанесли удары по оккупантам. Украинские БпЛА добрались до КПП "Изварино", которое расположено более чем в 205 километрах вглубь временно оккупированной территории.

Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка – теперь находятся под контролем БПЛА Третьего армейского корпуса,

– заявил командир Андрей Билецкий.

Россияне ранее заявляли, о якобы полном захвате Луганской области, но впоследствии ВСУ объявили о проведении операции по контролю логистических маршрутов на Луганщине и Восточной Слобожанщине.

Операцию спланировал и возглавил военный с позывным "Восток" – уроженец Луганщины и командир взвода ударных БпЛА.

Что еще известно об успешных операциях ВСУ на ВОТ?

Ночью 30 мая Силы беспилотных систем атаковали полигон и военный лагерь российской армии. Под прицелом СБС ВСУ был вражеский полигон "Приморский Посад", что на Луганщине. По предварительным приведенным данным, только на полигоне могли ликвидировать по меньшей мере девять оккупантов, еще девять – ранены, а 13 – пропали без вести.

Украинская разведка заявила о взятии под огневой контроль участка ключевого маршрута российской армии. Речь идет о трассе, идущей через Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Отмечается, что автомагистраль длиной около 630 километров проходит через Ростовскую область России. Далее идет до оккупированного Мариуполя и Мелитополя и ведет в Крым. Итак, она является едва ли не важнейшей артерией России на оккупированной части Юга Украины.