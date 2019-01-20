Луганские боевики заявили о взрыве в оккупированном Хрустальном: есть пострадавший

В оккупированном городе Хрустальный (прежнее название Красный Луч) на Луганщине прогремел взрыв в квартире многоэтажки. В результате инцидента пострадал мужчина.

Об этом сообщают чрезвычайники оккупантов.

Взрыв прогремел в квартире на 3 этаже пятиэтажного дома.

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Пострадавшим оказался 33-летний мужчина, который имеет вторую группу инвалидности. Его доставили в травматологическое отделение городской больницы "Княгининская" с ушибом и колотой раной верхней трети правого бедра. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

К слову, 1 января "МЧС ДНР" сообщило, что неизвестные взорвали опору железнодорожного моста в оккупированном Донецке. Инцидент произошел в Пролетарском районе города, на перегоне Чумаково – Ларино.