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      Луганские боевики заявили о взрыве в оккупированном Хрустальном: есть пострадавший

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      На оккупированной Луганщине прогремел взрыв в жилом доме
      На оккупированной Луганщине прогремел взрыв в жилом доме / Иллюстративное фото

      В оккупированном городе Хрустальный (прежнее название Красный Луч) на Луганщине прогремел взрыв в квартире многоэтажки. В результате инцидента пострадал мужчина.

      Об этом сообщают чрезвычайники оккупантов.

      Взрыв прогремел в квартире на 3 этаже пятиэтажного дома.

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      Пострадавшим оказался 33-летний мужчина, который имеет вторую группу инвалидности. Его доставили в травматологическое отделение городской больницы "Княгининская" с ушибом и колотой раной верхней трети правого бедра. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

      К слову, 1 января "МЧС ДНР" сообщило, что неизвестные взорвали опору железнодорожного моста в оккупированном Донецке. Инцидент произошел в Пролетарском районе города, на перегоне Чумаково – Ларино.

      Теги: Новости Украины Взрыв Новости Луганска Война на Донбассе Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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