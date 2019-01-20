Луганські бойовики заявили про вибух в окупованому Хрустальному: є постраждалий
В окупованому місті Хрустальне (колишня назва Красний Луч) на Луганщині прогримів вибух у квартирі багатоповерхівки. Внаслідок інциденту постраждав чоловік.
Про це повідомляють надзвичайники окупантів.
Вибух прогримів у квартирі на 3 поверсі п'ятиповерхового будинку.
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Потерпілим виявився 33-річний чоловік, який має другу групу інвалідності. Його доставили до травматологічного відділення міської лікарні "Княгининська" з забоєм та колотою раною верхньої третини правого стегна. Стан постраждалого задовільний.
До слова, 1 січня "МНС ДНР" сповістило, що невідомі підірвали опору залізничного мосту в окупованому Донецьку. Інцидент трапився у Пролетарському районі міста, на перегоні Чумакове – Ларине.