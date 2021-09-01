Луганский боевик отсидел в российской тюрьме и вернулся по приговору в Украину
Источник:СБУ
Пророссийского боевика с оккупированных территорий приговорили к 8 годам тюрьмы. Перед тем он успел отбыть наказание в России.
Мужчина в мае 2014 года начал сотрудничать с российскими оккупантами. Он вступил в состав незаконного вооруженного формирования на Донбассе.
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Преступления боевика
Следствие установило, что боевик с огнестрельным оружием охранял позиции террористов. Также он собирал информацию о позициях подразделений украинских военных. За это оккупанты платили боевику.
Злоумышленник отбыл наказание в России
Боевик получил ранения и поехал в Россию лечиться. Он рассчитывал получить российское гражданство. Якобы "за заслуги". Однако взамен получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками.
Когда мужчина отбыл наказание, то вернулся в Украину. Затем его задержали контрразведчики СБУ.
У боевика было оружие
У мужчины нашли боевые гранаты с запалами. Установили координаты расположения схрона с боевыми средствами поражения.
В конце концов, боевика признали виновным за участие в террористической организации и хранении боеприпасов. Ему дали 8 лет тюрьмы.
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