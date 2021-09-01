Луганский боевик отсидел в российской тюрьме и вернулся по приговору в Украину

Пророссийского боевика с оккупированных территорий приговорили к 8 годам тюрьмы. Перед тем он успел отбыть наказание в России.

Мужчина в мае 2014 года начал сотрудничать с российскими оккупантами. Он вступил в состав незаконного вооруженного формирования на Донбассе.

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Преступления боевика

Следствие установило, что боевик с огнестрельным оружием охранял позиции террористов. Также он собирал информацию о позициях подразделений украинских военных. За это оккупанты платили боевику.

Злоумышленник отбыл наказание в России

Боевик получил ранения и поехал в Россию лечиться. Он рассчитывал получить российское гражданство. Якобы "за заслуги". Однако взамен получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками.

Когда мужчина отбыл наказание, то вернулся в Украину. Затем его задержали контрразведчики СБУ.

У боевика было оружие

У мужчины нашли боевые гранаты с запалами. Установили координаты расположения схрона с боевыми средствами поражения.

В конце концов, боевика признали виновным за участие в террористической организации и хранении боеприпасов. Ему дали 8 лет тюрьмы.

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